Французская полиция задержала грузовик с 31 мигрантом из Пакистана

Полиция Франции задержала грузовик на юге страны, в котором укрывался как минимум 31 выходец из Пакистана. Об этом со ссылкой на французские СМИ пишет Интерфакс.

Инцидент произошел в пятницу, 1 ноября.

"Грузовик с виду не вызвал подозрения у полиции, его остановили для рутинной проверки на автобане неподалеку от границы с Италией", - говорится в сообщении.

Всех мигрантов, среди которых были трое подростков, в соответствии с определенными процедурами передали властям Италии.

За рулем машины также был пакистанец, его задержали.

Напомним, 23 октября в Британии обнаружили 39 погибших выходцев из Вьетнама, которые скончались в грузовике с морозильной камерой при попытке нелегально попасть в Европу.