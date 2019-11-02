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Французская полиция задержала грузовик с 31 мигрантом из Пакистана

Фура направлялась в Италию.

Французская полиция задержала грузовик с 31 мигрантом из Пакистана
Фото: EPA/UPG

Полиция Франции задержала грузовик на юге страны, в котором укрывался как минимум 31 выходец из Пакистана. Об этом со ссылкой на французские СМИ пишет Интерфакс.

Инцидент произошел в пятницу, 1 ноября.

"Грузовик с виду не вызвал подозрения у полиции, его остановили для рутинной проверки на автобане неподалеку от границы с Италией", - говорится в сообщении.

Всех мигрантов, среди которых были трое подростков, в соответствии с определенными процедурами передали властям Италии.

За рулем машины также был пакистанец, его задержали. 

Напомним, 23 октября в Британии обнаружили 39 погибших выходцев из Вьетнама, которые скончались в грузовике с морозильной камерой при попытке нелегально попасть в Европу.

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