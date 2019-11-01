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Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"

Президент Франции имел ввиду мигрантов.

Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью правому журналу Valeurs Actuelles употребил фразу "нелегальные украинские или болгарские банды". Критики обвинили ему подыгрывании сторонникам правых взглядов, передает DW.

В интервью он также сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году.

В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всем французам через все средства массовой информации".

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