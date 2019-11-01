В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп

Клозапин и этиловый спирт попали в организм Бухтатого одновременно примерно за 3-5 часа до смерти.

В организме сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта, дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УП.

"Результаты показали наличие в организме пострадавшего клозапина и этилового спирта, попавших в его организм одновременно примерно за 3-5 часа до наступления смерти", - сообщила Максимец.

Согласно предварительной экспертизе, телесные повреждения, которые получил погибший, не имеют причинно-следственной связи с его смертью: они нанесены примерно за час до ее наступления. Чтобы получить ответы на вопросы об обстоятельствах гибели Бухтатого, было принято решение провести дополнительную токсикологическую экспертизу. Она и показала наличие в организме погибшего алкоголя и медпрепарата.

Максимец объяснила, что следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек, один из которых (задержанный по горячим следам гражданин Армении - ред.) предстанет перед судом (обвинительный акт направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу).

В то же время проведенными следственными и розыскными действиями следствию не удалось установить причастность этих лиц к действиям, которые привели к смерти потерпевшего в связи с попаданием в организм клозапина.

Поэтому действия нападавших квалифицированы по 2 с. 187 УК Украины - разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни лица, подвергшегося нападению, санкция которой предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Одновременно продолжается активная работа по установлению лица второго нападающего.

Материалы в отношении него выделены в отдельное уголовное производство.

У Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительной причиной смерти была названа болезнь сердца. По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.

Один из нападавших, 25-летний гражданин Армении, вскоре был задержан. Ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).

У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемый находится под стражей.

Стоит отметить, что с целью ограбления преступники нередко используют сильнодействующие лекарственные средства как то клофелин или азалепин (он же клозапин), которые подмешивают в алкоголь.