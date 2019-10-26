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Водителя фуры, в которой нашли 39 тел, обвинили в убийстве

Всего по подозрению в причастности к инциденту задержаны пять человек.

Водителя фуры, в которой нашли 39 тел, обвинили в убийстве
Фото: Facebook

25-летнему жителю Северной Ирландии Мо Робинсону предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве 39 человек, найденных в грузовике в английском графстве Эссекс.

Об этом сообщает ВВС.

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.

В пятницу по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве были задержаны двое жителей города Уоррингтон (мужчина и женщина, обоим по 38 лет), а также 48-летний мужчина из Северной Ирландии, его задержали в аэропорту Станстед.

В субботу в Дублине был задержан пятый подозреваемый в причастности к гибели людей. Как сообщается, официально мужчина был задержан в связи с другим расследованием, однако полиция Эссекса намерена его допросить.

Полиция обнаружила тела 31 мужчины и восьми женщин в грузовике, припаркованном в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс, в ночь на 23 октября.

Сообщалось, что мигранты, найденные мертвыми в фуре возле Лондона, были гражданами Китая.

Позже стало известно, что среди погибших в грузовике могли быть граждане Вьетнама.

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