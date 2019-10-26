В Одессе полиция задержала группу иностранцев, которые устроили драку с поножовщиной в центре города.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

"От полученных травм два человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии в больнице. Злоумышленникам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в ночь на 26 октября на Греческой площади. Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из иностранцев достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку.

В ходе столкновения были травмированы три человека. От полученных ранений двое из них скончались: 28-летний одессит - на месте происшествия, а 21-летний иностранец - в больнице. Еще один пострадавший, 30-летний одессит, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщают в полиции.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции по горячим следам установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115) и хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершенное, - пожизненное лишение свободы.

Следствие продолжается.