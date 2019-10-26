В Чили на акцию протеста в пятницу, 25 октября, вышли более миллиона человек. Они требовали проведения социальных реформ, пишет агентство AFP.
Это крупнейшая в истории страны акция протеста.
"В столице страны Сантьяго демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента страны Себастьяна Пиньера уйти в отставку. Инцидентов в течение акции протеста зафиксировано не было", - сообщают СМИ.
Одной из причин, приведших к началу протестов, стал рост цен на билеты в метро в Сантьяго.
В течение последней недели участники митингов выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования.
В первые несколько дней демонстрации переросли в поджоги и грабежи. В результате президент Себастьян Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились.
Во время беспорядков были убиты по меньшей мере 19 человек. По данным местных правозащитников, 585 человек получили ранения, еще 2840 были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.
После акции в пятницу президент страны заявил, что услышал требования протестующих и назвал акции "средством к изменениям". Ранее он извинился, что не смог предвидеть вспышку беспорядков и объявил план действий для выполнения требований демонстрантов.