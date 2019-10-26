Митинг в Сантьяго стал крупнейшей в истории страны акцией протеста.

Фото: EPA/UPG

В Чили на акцию протеста в пятницу, 25 октября, вышли более миллиона человек. Они требовали проведения социальных реформ, пишет агентство AFP.

Это крупнейшая в истории страны акция протеста.

Фото: EPA/UPG

"В столице страны Сантьяго демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента страны Себастьяна Пиньера уйти в отставку. Инцидентов в течение акции протеста зафиксировано не было", - сообщают СМИ.

Одной из причин, приведших к началу протестов, стал рост цен на билеты в метро в Сантьяго.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В течение последней недели участники митингов выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования.

В первые несколько дней демонстрации переросли в поджоги и грабежи. В результате президент Себастьян Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились.

Во время беспорядков были убиты по меньшей мере 19 человек. По данным местных правозащитников, 585 человек получили ранения, еще 2840 были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.

После акции в пятницу президент страны заявил, что услышал требования протестующих и назвал акции "средством к изменениям". Ранее он извинился, что не смог предвидеть вспышку беспорядков и объявил план действий для выполнения требований демонстрантов.