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Под Офисом Зеленского провели акцию за продажу земли

Украину сравнили с Северной Кореей.

Фото: Lb.ua

Под зданием Офиса президента на Банковой в Киеве прошла акция в поддержку продажи земли. В мероприятии, организованном движением "Демократическая сокира", приняло участие около 100 человек, сообщает корреспондент LB.ua.

Организаторы акции заявляют, что они заставят президента Украины Владимира Зеленского принять праволиберальную земельную реформу, которая будет направлена на украинцев и инвесторов, а не на "конкретных людей".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Активисты заявили, что сейчас Украина входит в перечень стран с плачевным экономическим состоянием, в которых нельзя продавать землю.

"Рынок земли - это единственная возможность привести в Украину большие инвестиции и совершить экономическое чудо, которым в свое время стала Польша. Это более 80 млрд. долларов потенциала (по самым скромным оценкам) только прямых инвестиций. Это дороги, свет и инфраструктура сел, это огромный толчок к развитию экономики, это возможность вложить деньги для нас с вами”, – заявили они.

Организаторы разделили акцию на две части. Во второй, "комической", Владимира Зеленского сравнивали с лидером Северной Кореи, а в конце на сцену вышел двойник Ким Чен Ына. Он предложил президенту Украины не думать о рынке земли, чтобы "не размениваться на разбазаривание ресурса".

В конце своего выступления "Ким Чен Ын" раздал митингующим по жмене риса.

Фото: Lb.ua

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