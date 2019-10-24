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В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)

9-летний ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас он госпитализирован.

В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
Фото: podrobnosti.mk.ua

В Киевском лицее №303 подтвержден случай заболевания дифтерией.

Об этом информирует департамент образования и науки Киева.

Отмечается, что сообщение о факте заболевания дифтерией одного из учеников лицея на Позняках получено 23 октября. 

Администрация учебного заведения приняла решение о введении карантинных мероприятий в определенном классе, где учится ребенок, в том числе обеспечены уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медицинской сестрой.

"Сегодня городской санитарной службой был подтвержден диагноз и обеспечена специальная обработка помещений лицея", - говорится в сообщении.

Обновлено. Центр общественного здоровья Минздрава уточняет, что в Киеве случай заболевания дифтерией подтвержден у 9-летнего мальчика.

Отмечается, что ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас он госпитализирован.

"Диагноз "дифтерия" установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки показаний нет", - говорится в сообщении.

Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 детей, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция, добавили в Минздраве.

"Центр общественного здоровья Украины напоминает, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста. Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а привиться можно у своего семейного врача", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в Ужгороде зафиксировали 15 случаев дифтерии. До этого дифтерии в Закарпатской области не было с 2011 года.

В конце июля в Хмельницкой области был подтвержден случай дифтерии у 21-летней девушки. Тогда сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме.

В 2018 году дифтерией в Украине заболело 10 человек.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

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