В Ужгороде диагностировали еще два случая дифтерии

В городе Ужгород диагностировали еще два случая заболевания дифтерией.

Об этом сообщает местный сайт 0312.ua.

Отмечается, что о случаях этой болезни сообщил семейный врач Виктор Петров.

"Я направил на госпитализацию еще двух человек с дифтерией, сегодня имеем три случая за не полный неделю... Продолжение следует!.. Вакцинироваться надо тем, кто не имеет прививки более 10 лет, от дифтерии и столбняка! Пациент госпитализирован 17 октября, имеет токсигенный штамм!", - предупредил медик.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, в свою очередь, отметила, что в этом году в Украине зафиксировано два случая заболевания дифтерией - в Хмельницкой и Луганской областях. Еще два, в Тернопольской и Закарпатской. По ее словам, все они лабораторно подтвердились.

"Дифтерия - это вакциноуправляемая инфекция, поэтому призываю всех, кто не сделал плановую прививку согласно календарю, обратиться к своему семейному врачу и вакцинироваться. Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых", - написала она в фейсбуке.

"Напоминаю, взрослым необходимо ревакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет, начиная с 26 лет. Если по определенным причинам, взрослый или ребенок от 7 лет, раньше не вакцинировался, тогда для полной защиты, им необходимо получить минимум три дозы вакцины АДС-М с четким интервалом: сначала первая доза, через месяц - вторая, через 6 месяцев после второй - третья", - напомнила Скалецкая.