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Решение о легализации медицинской марихуаны будет, но без спешки, - глава комитета здоровья

Комитет не обещает заниматься вопросами легализации в турборежиме.

Решение о легализации медицинской марихуаны будет, но без спешки, - глава комитета здоровья
Фото: dpchas.com.ua

Решение о легализации медицинской марихуаны будет принято, однако комитет по вопросам здоровья нации не намерен спешить с этим вопросом. Об этом на брифинге рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Считаем, что медицинский канабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", - отметил Радуцкий.

Он напомнил, что на рассмотрении профильного комитета находятся несколько законопроектов о применении медицинского канабиса.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, также считает, что легализация медицинского канабиса – это очень хорошая инициатива.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль", - сказал Арахамия.

Напомним, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун выступала за легализацию канабиса для применения в медицинских целях. Она утверждала, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Соответвующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей. После чего 20 мая в Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий легализацию медицинской марихуаны, в его поддержку выступило более 100 депутатов.

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