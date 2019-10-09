Новый способ лечения геморроя – лазер NeoV в клинике АЦМД

Тяжелые и осложненные стадии геморроя невозможно вылечить без хирургического вмешательства. В прошлом для иссечения воспаленных узлов применялся скальпель или радионож. Подобные операции были травматичными, пациентам приходилось проводить в больнице не меньше 10-12-и дней. Сегодня удаление геморроя можно выполнить даже амбулаторно. И поможет в этом инновационный лазер NeoV. Обращайтесь в клинику АЦМД, чтобы избавиться от болезненного геморроя раз и навсегда!

Принцип действия и эффективность аппарата NeoV

Лазер NeoV – это наименее инвазивный и самый продуктивный хирургический вариант иссечения геморроя на разных стадиях. Лазерное удаление геморроидальных узлов предполагает использование специального аппарата, который выдает пучок световых волн. Инфракрасные прицельные лучи с определенной частотой моментально прижигают воспаленные геморроидальные узлы, не задевая близлежащие здоровые ткани. Локальность и ограниченность вмешательства гарантируют достижение желаемого результата с минимальными рисками и травматизацией. После процедуры заживление происходит за считанные дни. Данный процесс никоим образом не беспокоит пациента. Он может сразу же приступать к обычной повседневной жизни без каких-либо ограничений.

Преимущества лазерного иссечения геморроя

В отличие от хирургического лечения обычным лазером, применение уникального аппарата NeoV дает возможность выполнить операцию по удалению узлов геморроя максимально осторожно и бережно. У методики имеются неоспоримые преимущества:

безболезненность процедуры и реабилитационного периода;

минимальная вероятность возникновения кровотечения во время иссечения узлов;

сохранность целостности окружающих тканей во время операции;

минимальный риск развития воспаления и прочих осложнений;

хороший косметический результат при терапии наружного геморроя;

не нужна госпитализация – операция проводится амбулаторно (через 4-6 часов после нее пациент может пойти домой).

Выздоровление после использования аппарата NeoV проходит в разы быстрее, чем при стандартном оперативном вмешательстве. Судя по отзывам пациентов, по прошествии одной-двух недель проблема, которая доставляла массу невыносимых ощущений ранее, совсем не ощущается. Операция по иссечению геморроидальных узлов с лазером NeoV не имеет категорических противопоказаний. Это связано с тем, что инфракрасный луч оказывает точечное воздействие на конкретный участок и не влияет на состояние здоровья в целом. Проводить такое лечение разрешено людям различных возрастов.

Впервые в Украине: лазер NeoV в клинике АЦМД!

Избавление от геморроя при помощи аппарата NeoV – относительно новый метод, который используется лишь в нескольких странах Европы. Поэтому важно отметить, что клиника АЦМД – единственная в Украине, практикующая данный способ терапии. В клинике АЦМД работают высококвалифицированные специалисты с огромным опытом, безукоризненно выполняющие операции любой сложности. К каждой клинической ситуации подбирается индивидуальный подход. Пациенты получают не только первоклассное медицинское обслуживание, но и поддержку в послеоперационном периоде. Если надоело ежедневно страдать от геморроя, обращайтесь в клинику АЦМД. Испытайте на себе преимущества лазера NeoV! Убедитесь в том, что это самый достойный способ лечения на сегодняшний день!