Минздрав направит в регионы лекарства от онкозаболеваний и вирусных гепатитов

От онкозаболеваний направят около 4,5 миллионов флаконов.

Министерство здравоохранения направит в регионы Украины препараты от онкозаболеваний, вирусных гепатитов и орфанных болезней. Об этом Минздрав заявил на фейсбуке.

"Почти 4,5 миллионов флаконов препаратов для онкобольных пациентов в течение ближайшего времени поедут в регионы. Соответствующее решение принято в министерстве в понедельник", - сказано в сообщении.

Кроме того, Минздрав анонсировал, что в ближайшее время поставит в регионы препараты для лечения вирусных гепатитов В и С, орфанных метаболических заболеваний, легочной артериальной гипертензии.

Это лекарства, закупленные международными закупочными агентствами ПРООН и Crown Agency за средства госбюджета 2019 года. В ближайшее время Минздрав готовит оплату закупок медикаментов по семи направлениям на общую сумму $17,8 млн.

Напомним, сегодня, 9 октября, пациентские организации вышли под Кабмин на пикет из-за проблем с закупкой лекарств. Участники акции заявили, что новый Минздрав - "дно".