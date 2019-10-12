Кабмин уволил назначенного при Супрун госсекретаря Минздрава

Его обязанности возложили на человека, пришедшего несколько недель назад.

Кабинет министров уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, который был назначен при Ульяне Супрун.

Об этом сообщила сама Супрун.

"Только что на закрытом заседании правительства Зоряна Скалецкая с голоса вынесла вопрос об увольнении государственного секретаря Минздрава Украины Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, и возложении его обязанностей на Инну Солодкую. По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми И сделали это без всякого предупреждения как трусы", - говорится в фейсбуке Супрун.

Янчук возложил свои обязанности на гендиректора директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, но Кабмин назначил врио госсекретаря Инну Солодкую.

Супрун отметила, что Солодкая пришла в Минздрав несколько недель назад, а раньше возглавляла юридический департамент Госгеокадастра. Это бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.

Экс-министр написала, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства", и она теперь не знает, как "эту грустную группу лиц" можно называть "правительством технократов".

Ирина Литовченко, которая должна была исполнять обязанности госсекретаря, подтвердила увольнение Янчука.

Напомним, что из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун.