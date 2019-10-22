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Современная проблема сидячей работы. Как избежать «офисного синдрома»?

Согласно шокирующей статистике Всемирной организации здравоохранения, более 80 % населения подвержены болезням опорно-двигательного аппарата, причем большинство из них – люди трудоспособного возраста, в диапазоне 30-50 лет.

С каждым годом наблюдается рост количества офисных сотрудников, вместе с тем растет нагрузка и продолжительность рабочего дня. Прямо пропорционально возрастает и количество заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой, диабет и многие другие.

Исследования показывают, что в течение 1 года почти у 40 % офисных работников появляются мышечно-скелетные боли. * Комплекс таких симптомов и нарушений, физических и психологических, называют «офисным синдромом».

Саму систему труда изменить очень сложно, поэтому важно максимально сократить негативное влияние на здоровье человека.

Работа – второй дом

Уильям Шекспир говорил, что «работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли». Желание сотрудника работать напрямую зависит от окружающей среды и состояния здоровья.

Как же избежать осложнений со здоровьем и повысить эффективность?

Нельзя забывать о том, что для руководителя важно проявлять заботу к работникам. Это не только способствует работоспособности персонала, но и напрямую влияет на имидж компании. Здоровый сотрудник, работающий в эргономично обустроенном офисе, будет позитивно отзываться о своем месте работы и качественно выполнять свои обязанности.

Для этого руководителю очень важно подобрать качественную мебель, обеспечить удобство для своих подчиненных и в целом создать гармоничный вид помещения, привлекательный для клиентов и партнеров.

Чтобы понять, насколько комфортным является Ваш офис, задайтесь этими простыми вопросами:

  • Подходит ли форма и размер стола для того или иного рода деятельности?

  • Присутствуют ли в помещении вместительные шкафы, в которые можно спрятать документацию и ценные вещи от лишних глаз?

  • Регулируется ли спинка и высота офисного кресла?

  • Насколько в целом эргономичное рабочее место сотрудников?

Все эти простые параметры характеризуют Вашу компанию с той или иной стороны. Если Вы хотите, чтобы обстановка в помещении повышала производительность труда и улучшала корпоративный дух персонала, для начала важно выбрать подходящую офисную мебель как для работников, так и для руководителей.

Как заказать мебель для своего офиса и не пожалеть?

Многие мебельные магазины предлагают варианты, которые собраны по определенным стандартам. Но каждый человек уникален и не всем они могут подойти. Именно поэтому стоит заказывать офисную мебель на сайте https://mebshop.kiev.ua/mebel/ofisnaya_mebel .

Множество готовых вариантов помогут Вам ознакомиться с различными видами и стилями офисной мебели. Но самый главный плюс в том, что мы можем собрать уникальный заказ, который будет идеально подходить для Вас и Ваших сотрудников.

* - Данилов А.Б., Курганова Ю.М. / Медицина неотложных состояний № 7-8 (46-47), 2012 г.

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