В регионы направили сыворотку от дифтерии

В регионы Украины уже направили партию дифтерийного антитоксина (200 ампул). Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Сыворотку Украине предоставила Всемирная организация здравоохранения в качестве гуманитарной помощи.

Кроме того, продолжается закупка сывороток за средства госбюджета с привлечением международных организаций. Минздрав также увеличил заявленное количество необходимых доз сывороток, объединив потребности 2018 и 2019 бюджетных лет.

«Дифтерийный антитоксин используется для лечения и вводится при подозрении заболевания человека дифтерией. Дифтерия - опасная инфекция, грозит смертельным исходом и тяжелыми осложнениями. При тяжелых формах дифтерии могут возникать нарушения работы нервной системы в виде паралича мягкого неба или дыхательных путей, что может привести к удушью. Также следствием болезни может стать поражение сердечной мышцы – миокардит», отмечается на сайте Минздрава.

Своевременное введение сыворотки может спасти жизнь, при этом все равно остается риск смерти, поэтому самым надежным способом защиты от болезни является вакцинация.

Вакцинацию АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) получают дети в возрасте 2, 4, 6 месяцев и в возрасте 18 месяцев проводится ревакцинация. Впоследствии ревакцинацию проводят в возрасте 6 лет анатоксином дифтерийно-столбнячным (АДС), следующую в 16 лет - анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М). Взрослые должны ревакцинироваться АДС-М (вакцинироваться повторно) каждые 10 лет, начиная с 26 лет.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа в региона есть более 2 млн доз вакцин для детей дошкольного возраста АКДС, а также более 6 тыс. доз АДС и АДС-М.

Напомним, 29 июля Минздрав запустил кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка.

1 августа в Хмельницкой области подтвердили случай дифтерии у 21-летней девушки. Несмотря на то, что ее болезнь протекает в легкой форме и жизнь вне опасности, в Минздраве тогда сообщали, что противодифтерийной сыворотки в Украине не было, а у хранившегося запаса сыворотки уже истёк срок годности.