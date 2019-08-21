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Минздрав переквалифицирует состав бригад экстренной медицинской помощи

В бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники.

Минздрав переквалифицирует состав бригад экстренной медицинской помощи

Кабмин внес изменения в постановление «Об утверждении Типового положения о бригаде экстренной (скорой) медицинской помощи», согласно которому, в базовый состав бригады экстренной медицинской помощи (ЭМП) будут входить парамедик и экстренный медицинский техник. Об этом сообщат пресс-центр Минздрава.

Чтобы внедрить эти изменения, потребуется переходной период – до 2025 года.

«Принятое постановление меняет состав бригад экстренной медицинской помощи и вводит понятие «бригады парамедиков». Такие бригады будут работать параллельно с лекарственными и фельдшерскими бригадами экстренной медицинской помощи. Эти три вида бригад будут работать до 2025 года», - сказано в сообщении Минздрава.

В 2025 году состав всех бригад ЭМП  должен соответствовать единому стандарту. До этого времени все фельдшеры, медсестры и медбратья которые работают в бригадах экстренной медпомощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию «парамедик».

Парамедик - это специалист, который предоставляет широкий спектр спасательных медицинских услуг по современным стандартам на догоспитальном этапе и своевременно транспортирует пострадавшего в больницу.

По окончанию обучения медики будут сдавать теоретические и практические экзамены. Те, кто успешно пройдет курс – смогут получить новые условия труда, в том числе увеличенную зарплату.

Изменения также касаются и водителей, работающих в бригаде ЭМП. К 2025 году они должны переучится на квалификацию «экстренный медицинский техник». Это человек без медицинского образования, но со спецподготовкой, который помогает в предоставлении профессиональной медицинской помощи пациенту.

Профессии «парамедик» и «экстренный медицинский техник» были введены приказом Минэкономразвития от 26 октября 2017 года. Парамедиков в Украине начали готовить с прошлого года.

Напомним, 20 августа Минздрав заявил о намерениях изменить подход к подготовке врачей и внедрить новую модель интернатуры. Проект предусматривает увеличить продолжительность интернатуры до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии. Также предусмотрено сокращение количества специальностей, по которым будет осуществляться набор в интернатуру, - с 34 до 13.

После интернатуры врачи будут проходить резидентуру, длительность которой будет зависеть от сложности специализации.

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