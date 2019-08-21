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Кабмин заблокировал автономизацию четырех национальных больниц

"Это позорное завершение истории с саботажем преобразований".

Кабмин заблокировал автономизацию четырех национальных больниц
Фото: День

Кабинет министров на заседании в среду отказался рассмотреть вопрос об автономизации четырех национальных больниц:Центра детской кардиологии и кардиохирургии, "Охмадета", Института рака и Института сердца.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания, что этот вопрос не вошел в повестку дня "из-за неправильной юридической формы".

На базе этих больниц должны быть созданы неприбыльные казенные предприятия со статусом научного учреждения.

"Блокирование правительством этого решения не только переносит начало позитивных изменений по новым прозрачным правилам в этих больницах, но и фактически перекладывает эту непростую задачу на следующий состав правительства. Меньше трех месяцев до конца года может не хватить, чтобы завершить процесс автономизации таких крупных заведений. Четыре национальные медучреждения, которые предоставляют уникальные медицинские услуги, могут остаться без трансформацией и без финансирования в 2020 году", - заявили в министерстве.

Пациенты этих медучреждений не смогут получать безоплатные услуги по программе медгарантий, а медучреждения не смогут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.

"Это позорное завершение истории с саботажем этих преобразований, которая длилась несколько последних месяцев", - прокомментировала решение правительства и.о. министра Уляна Супрун.

В Минздраве отметили, что половина специализированных медицинских учреждений уже автономизировалась, еще четверть находится в процессе реорганизации, а остальные медучреждения должны начать этот процесс в сентябре, чтобы успеть к началу объявления Национальной службой здоровья приема заявлений на контрактирование на 2020 год.

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