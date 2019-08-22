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Антипрививочники вышли на митинг к офису Зеленского

Противники вакцинации решили, что их выбор важнее общественных интересов.

Фото: Lb.ua

Противники обязательной вакцинации в четверг, 22 августа, вышли на митинг к Офису президента в связи с запертом на посещение школ и детсадов непривитыми детьми.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Участники митинга заявили, что этот запрет противоречит их праву свободного выбора.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что в мае 2019 года Верховный Суд решил, что в случае вакцинации общественный интерес превалирует над индивидуальным правом отказаться от прививки.

Статья 15 закона Украины о защите населения от инфекционных болезней прямо говорит, что детям, которые не были вакцинированы по национальному календарю прививок, не разрешается посещать учебные заведения.

14 августа на совместном брифинге и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун и министр образования Лилия Гриневич подтвердили, что непривитым детям нельзя посещать школы и детсады и предложили переходить на альтернативные способы получения образования - дистанционный или индивидуальный.

В Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

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