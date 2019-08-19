Заседание апелляционного суда должно было состояться сегодня. Но не состоялось из-за того, что суд посчитал достаточным обеспечение видеотрансляции из камеры, а адвокаты заявили, что без физического присутствия в суде обвиняемых рассмотрение дела невозможно. Хотя десятки потерпевших ради этого заседания приехали в Киев из разных городов Украины.

Адвокаты обратились в апелляционный суд с жалобой на решение Святошинского суда о продлении меры пресечения для их клиентов.

Месяц назад Святошинскй суд отпустил под домашний арест “беркутовца” Сергея Тамтуру . Адвокаты других арестованных экс-сотрудников “Беркута”, которые обвиняются в расстреле 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, также пытаются добиться освобождения под домашний арест для своих подопечных.

Фото: Мария Лебедева

В Киевском апелляционном суде сегодня должны были рассмотреть жалобу адвокатов “беркутовцев” на решение Святошинского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Аброськину, Зинченко, Янишевскому и Маринченко в деле по обвинению в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 49 человек 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Начало заседание задержали на 2 часа. Судья объяснил, что один судья из коллегии судей заболел, задержка была вызвана поиском судьи в состав коллегии.

По неизвестной причине обвиняемых в суд не доставили - их включили по видеосвязи из камеры, изображение появилось на экране. Как только началось заседание, адвокат обвиняемых Аброськина и Маринченко, Александр Горошинский, заявил, что считает невозможным рассмотрение дела без физического присутствия обвиняемых в зале суда. Его поддержали его коллеги, адвокаты Игорь Варфоломеев и Стефан Решко.

Фото: Мария Лебедева

На вопрос судьи о возможности слушать дело с включением по видеосвязи, прокуроры по делу - Георгий Симонов и Игорь Земсков - высказались, что защита не нарушает КПК, и это право обвиняемых - требовать физического присутствия на заседаниях.

В ответ на это судья сообщил, что в данной ситуации заявление с требованием присутствовать на заседании должно было поступить от самих обвиняемых, но не поступало. Тогда суд задал вопрос обвиняемым по видеосвязи - считают ли они возможным проведение заседания или ходят присутствовать в зале суда.

Фото: Мария Лебедева

Обвиняемый Янишевский, который, видимо, выступал от имени всех обвиняемых, сидящих рядом, заявил, что обвиняемые хотят присутствовать в зале суда.

После чего судья сообщил, что учитывая позиции сторон, заседание переносится на 21 августа.

На заседании присутствовали десятки потерпевших, почти все - люди преклонного возраста.

Фото: Мария Лебедева

“Мы ехали 600 км, не спали двое суток, их доставить гораздо ближе! Мы будем ждать!” - донеслось из зала.

“Пусть их доставляют, мы будем ждать! Издевательство одно!”

“Почему адвокаты не предупредили их о том, что будет заседание?!”

“Моего сына убил Зинченко, - сказала одна из женщин, обращаясь к судье. - Мы отсюда не выйдем, пока не начнется заседание. Нам тяжело с нашим здоровьем ездить по стране. Я вас прошу, и просят все семьи Героев Небесной Сотни, начните заседание!”.

Фото: Мария Лебедева

Однако судья сообщил, что в данных обстоятельствах он переносит заседание.

“Мы отсюда не выйдем”, - ответил кто-то из потерпевших.

“Хотите, я вам объясню. Они такие же люди, как и мы с вами”, - начал было адвокат Варфоломеев, но его прервали потерпевшие.

“Не такие! Они стреляли в беззащитных людей!”, - крикнула женщина, одна из потерпевших.

Один из прокуроров по делу, Игорь Земсков, рассказал корреспонденту LB.ua, что адвокат Горошинский в своей апелляционной жалобе поставил требование - обязательную доставку обвиняемых в суд.

Фото: Мария Лебедева

“Я считаю, что суд должен был доставить обвиняемых. Хотя бы тех, кого представляет Горошинский (адвокат - Авт.), потому что он поставил такое требование. Право обвиняемых - быть в зале суда. Суд обеспечил видеоконференцию. Но обвиняемые изъявили свое желание и право быть в зале суда. Это наш Криминально-процессуальный кодекс, он дает такие права, которые выглядят, как издевательство над процессом”.

“Уже прозвучало требование обвиняемых присутствовать в зале суда, поэтому в следующий раз суд должен обеспечить их явку на заседание, - добавил он. - На следующем заседании встает вопрос - какие будут материалы, сколько их будет. И нужен ли будет срок для ознакомления с ними”.

Потерпевшие не покидали здание суда. На момент публикации стало известно, что у них есть договоренность о встрече с Сергеем Кизем, заместителем Генпрокурора.

Фото: Мария Лебедева

Напомним, 16 июля Святошинский суд отпустил "беркутовца" Сергея Тамтуру под домашний арест. Остальные четверо подозреваемых по этому делу - Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Александр Маринченко - остались под стражей, но их адвокаты также просили суд отпустить подзащитных под домашний арест, и подали апелляцию на решение суда.

Прокурор по делу, Игорь Земсков, говорит, что отпускать “беркутовцев” под домашний арест - большой риск. “Они являются представителями роты спецназначения, в состав которой в общем входило 26 человек. 21 человек из этой роты, кроме этих 5 обвиняемых, являются подозреваемыми и скрываются на территории РФ. Мы считаем, что их экс-коллеги могут предоставить им любую помощь в сокрытии. Также есть риск уничтожения доказательств. Уже известно, что 21 автомат Калашникова роты спецназначения "Беркут" был уничтожен. Кстати, основным "козырем" стороны защиты во время их выступления была статья Конституционного Суда 176 (подана по жалобе в т. ч. Савченко)", - сообщил он тогда.

Как ранее сообщалось, в феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского. В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники этой спецроты Сергей Зинченко и Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста.

10 февраля 2016 года дела были переданы в суд, а 16 февраля - объединены в одно производство. 7 июля 2019 года Генпрокуратура начала проведение дополнительных следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по делам Евромайдана. В частности, осуществляется воспроизведение обстановки и обстоятельств событий по эпизоду 20 февраля 2014 года на Институтской.

Также напомним, 26 июня суд отпустил из-под стражи экс-главу Службы безопасности в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Майдана. В мотивационной части его адвоката так же фигурировала статья Конституционного Суда 176. А 5 июня Апелляционный суд изменил меру пресечения на домашний арест для снайпера "Омеги" Дмитрия Хмиля, который подозревается в убийстве героя Небесной Сотни, театрального режиссера Александра Храпаченко.