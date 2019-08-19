В ДТП под Киевом погиб сотрудник полиции и 7-летняя девочка

Виновница аварии не пострадала и будет задержана.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В понедельник возле села Гоголев под Киевом произошло ДТП с двумя погибшими.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила разрешенную скорость движение и не предоставила преимущество автомобилю Chevrolet, который двигался по главной дороге.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Произошло столкновение, в результате которого водитель Chevrolet погиб на месте. Им оказался сотрудник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. 7-летняя девочка от полученных травм погибла, а мужчина с сыном госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водитель Audi не пострадала.

Ее собираются задержать для привлечения к ответственности по ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели людей.

Напомним, ранее в понедельник стало известно о ДТП в Черкасской области, где Daewoo Lanos влетел в маршрутку. В результатие аварии погибли три человека, еще девять получили травмы.