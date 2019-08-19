На Урале в РФ загорелся цех по переработке пороха

В России, в Свердловской области произошел пожар в цехе химзавода "Гефест" по переработке пороха. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Он уточнил, что пожар возник на крыше цеха на территории химзавода "Гефест" в городе Реж.

Огнем охвачено 200 квадратных метров кровли.

Сам завод "Гефест" также подтвердил факт пожара на крыше, однако более детальную информации раскрыть отказался.

Согласно информации газеты "Взгляд", пожару присвоен повышенный уровень сложности. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным экстренных служб, на складе завода производилась утилизация отходов. Химический завод не функционирует, на территории находится ООО "Гефест-М", которое занимается ликвидацией веществ, использованных на этом химзаводе.

Напомним, 8 августа неподалеку от поселка Ненокса на военном полигоне на севере России произошел взрыв при испытании жидкостного реактивного двигателя. После взрыва несколько человек были отброшены в море. Их не объявляли погибшими до тех пор, пока оставалась надежда их найти. Якобы поэтому о гибели пятерых сотрудников "Росатома" сообщили только спустя два дня.

Кроме того, Российские власти порекомендовали жителям поселка Ненокса, неподалеку от которого произошел этот взрыв, покинуть свои дома с 14 августа "в связи с плановыми работами на военном объекте". Власти города назвала этот шаг обычной практикой во время проведения испытаний.