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В Киеве на стройплощадке взорвали экскаватор

В результате происшествия никто не пострадал.

В Киеве на стройплощадке взорвали экскаватор

В Киеве взорвали экскаватор на строительной площадке.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Сообщается, что правоохранителям поступило сообщение от жителя Подольского района, который у слышал звук, похожий на взрыв. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты, кинологи со служебными собаками, спасатели и медики.

Было установлено, что взрыв прогремел на территории строительной площадки. В результате происшествия никто не пострадал.

Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства для проведения экспертизы. Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает от трех до 10 лет заключения.

В фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua уточнили, что взрыв произошел в 4:20 утра, на стройплощадке по улице Данченко.

"Взрыв разбудил весь микрорайон. По предварительной информации взрыв-пакет был заложен в строй-технику, а именно в экскаватор который разравнивает площадку под строительство паркинга. Недавно эта территория принадлежала другой кампании,которая проиграла суд и данная техника сносила постройки бывших владельцев", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле прошлого года на территории незаконной застройки в Святошинском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого сгорели несколько времянок.

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