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Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации

Новый парламентский комитет начнет работу сегодня.

Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации
Уляна Супрун
Фото: facebook/UlianaSuprun

Написавшая заявление об увольнении врио министра здравоохранения Ульяна Супрун анонсировала старт работы нового парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Об этом Супрун написала у себя на фейсбуке.

"Сегодня начнет работу новый парламентский комитет по новым названием - "Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования"", - написала Ульяна Супрун.

Кроме того, глава Минздрава пошутила, предложив для комитета альтернативное название "Комитет по вопросам здоровья нации и смерти врагам".

Напомним, петиция о сохранении Ульяны Супрун на должности главы Министрерства здравоохранения набрала необходимые 25 тысяч голосов. 

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