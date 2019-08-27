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В США зафиксировали первую смерть, которую связывают с использованием электронных сигарет

МОЗ Украины намерен на законодательном уровне ввести понятие электронных сигарет.

В США зафиксировали первую смерть, которую связывают с использованием электронных сигарет
Фото: kabar.kg

В штате Иллинойс, США, зафиксирована первая смерть от болезни легких у мужчины, который использовал электронные сигареты.

Об этом сообщила и.о. здравоохранения Ульяна Супрун.

Пациент умер вследствие развития серьезной респираторной болезни, которую связывают именно с использованием электронных устройств. Сообщается, что в течение 2 месяцев (с конца июня до конца августа) в США зафиксировано около 193 подобных случаев такого заболевания в 22 штатах. Сейчас идет расследование причин всех случаев.

У всех больных был кашель, одышка, усталость и даже диарея и рвота. У некоторых самых тяжелых пациентов обнаружили повреждения легких.

"Потенциальную угрозу видят в веществах, входящих в состав жидкостей для заправки вейпов и других электронных устройств для курения. Есть много разновидностей этих устройств и жидкостей, имеющих большое количество компонентов. Некоторые из них могут быть безопасными, некоторые - нет. Что именно вдыхает человек во время курения электронного устройства или вейпа - неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МОЗ Украины намерен на законодательном уровне ввести понятие электронных сигарет, регулировать содержание ароматизаторов и ограничить продажу табака.

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