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Красный Крест провел учения по отработке действий при взрыве в жилом доме

Симуляции проводились как в дневное, так и в ночное время.

Фото: Макс Требухов

На прошлой неделе под Киевом состоялись учения Красного Креста, в ходе которых спасатели отрабатывали действия при взрыве в жилом доме. Симуляции проводились как в дневное, так и в ночное время.

Как сообщает корреспондент LB.ua, волонтеры отрабатывали эвакуацию пострадавших из-под завалов и оказание им первой помощи.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На других учебных станциях тренировались использовать нош-скетов, транспортировать в условиях задымления, использовать снаряжение и полущиты при ДТП.

Отряды быстрого реагирования действуют в Красном Кресте Украины с 2013 года и созданы из числа волонтеров. Цель их деятельности - оказывать помощь населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера, а также проводить профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (на данный момент в разных областях Украины действуют 22 отряда).

Подобные учения проводятся регулярно, их цель - повышение потенциала отрядов Красного Креста во время реагирования на чрезвычайные ситуации. Общее количество участников учений составило около 100 человек.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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