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В Киеве не будут запрещать невакцинированным детям посещать школы

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, детей обеспечат правом на дистанционное образование.

В Киеве не будут запрещать невакцинированным детям посещать школы
Фото: Depositphotos/kerkezz

В Киеве невакцинированным детям не будут запрещать посещать учреждения образования.

Об этом заявил аместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает "Интерфакс-Украина".

"2 сентября начнется новый учебный год, и запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет... Запретить детям посещать учреждения образования мы не можем", - сказал он на брифинге о подготовке к новому учебному году.

Мондриевский отметил, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, власти Киева будут вынуждены ограничивать невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их правом на дистанционное образование.

В то же время он подчеркнул, что власти города совместно с медиками должны работать над тем, чтобы вакцинация детей проходила на должном уровне. В связи с чем, профильная комиссия КГГА вынесла решение поручить департаментам образования и медицины отработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

Среди прочего, Мондриевский отметил, что учреждения образования не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые предоставляют родители.

Напомним, в конце мая Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации. 14 августа Министерство здравоохранения и Минобразования и науки подтвердили запрет на посещение школ и детсадов детьми, которые не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок.

В Минздраве подчеркнули, что в условиях вспышки кори и перед угрозой вспышки дифтерии невакционированные члены коллектива могут представлять опасность не только для других детей, но и их семей и учителей.

22 августа антипрививочники вышли на митинг к Офису президена Владимира Зеленского. Они заявили, что запрет противоречит их праву свободного выбора.

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