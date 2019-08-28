Петиция за сохранение Ульяны Супрун на должности министра здравоохранения набрала более 25 тыс. голосов

До конца петиции осталось еще восемь дней.

Петиция о сохранении Ульяны Супрун на должности главы Министрерства здравоохранения набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствует сайт президента Украины, на котором была зарегестрирована петиция.

Петицию зарегистрировали 5 июня, ее автор Дмитрий Ткач. На данный момент петиция набрала более 25 тыс. 200 голосов. До конца петиции осталось еще восемь дней.

"За последние годы началась бепрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов", - говорится в тексте петиции.

Напомним, в конце июля Ульяна Супрун рассказала, что в случае отставки из Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения.

Кроме того, в случае, если она не войдет в следующий состав Кабмина, Супрун планирует издать книгу о здоровом образе жизни и привлекать иностранные инвестиции в украинскую систему здравоохранения.

Источники LB.ua сообщил, что сегодня основным кандидатом на главу Минздрава определен экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов. У него уже был разговор на эту тему с Алексеем Гончаруком. Ожидается, что сегодня вечером у Степанова также состоится встреча с Владимиром Зеленским.