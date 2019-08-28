Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд освободил директора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Такое решение коллегия судей приняла в среду.

Суд удовлетворил жалобу защиты Вышинского и сменил меру пресечения с ареста на личное обязательство.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Вышинский обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания и воздержаться от общения со свидетелями своего дела. Обязательство носить электронный браслет и сдать на хранение паспорт для выезда за границу не принималось.

Судьи перед вынесением решения провели в совещательной комнате не более 30 минут.

Обновление. Вышинский войдет в список для обмена между РФ и Украиной, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пресечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда", - рассказал собеседник агентства.

В то же время пока нет информации, когда может состояться обмен.

Сам Вышинский ранее заявлял, что "давно отказался от обмена и свою позицию не менял".

Напомним, Вышинский был задержан рядом со своим домом 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма". Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "Россия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»".

6 июля Вышинскому сообщили второе подозрение по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), так как во время обысков в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный нарезной пистолет FN Browning M1906.

Журналист, имея украинский паспорт, получил также российское гражданство.