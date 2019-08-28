Фото: Lb.ua Вероятный вице-спикер Руслан Стефанчук со стороны контролирует за нажатием кнопок для голосования депутатами «Слуги народа»

Сегодня в зале заседаний Верховной Рады Украины проходит обучение новоизбранных народных депутатов девятого созыва.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Представители Аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений проводят мастер-класс для будущих депутатов и они тестируют систему голосования "Рада-3".

Обучение проходит строго без присутствия прессы. В то же время, все входы на территорию парламента охраняют патрули полиции.

Фото: Анна Стешенко

Как сообщает источник LB.ua, в сессионный зал пришли почти в полном составе будущие нрадепы фракции "Слуга народа", которые голосуют и на табло высвечивается цифра парламентского большинства для результативного принятия решений.

Фото: Lb.ua Дмитрий Разумков - глава партии и вероятный спикер - наблюдает возле колоны за обучением «Слуг Народа»

Фото: instagram/artem__dmytruk

Фото: instagram/artem__dmytruk

Напомним, на внеочередных выборах 21 июля были избраны депутаты Верховной Рады IX созыва. Большинство из них представляют президентскую партию "Слуга народа".

В конце июля новоизбранные "Слуги народа" прошли обучение в Трускавце. Подробнее читайте в материале LB.ua "Как депутатов Зеленского «делали»".