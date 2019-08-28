Сегодня в зале заседаний Верховной Рады Украины проходит обучение новоизбранных народных депутатов девятого созыва.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Представители Аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений проводят мастер-класс для будущих депутатов и они тестируют систему голосования "Рада-3".
Обучение проходит строго без присутствия прессы. В то же время, все входы на территорию парламента охраняют патрули полиции.
Как сообщает источник LB.ua, в сессионный зал пришли почти в полном составе будущие нрадепы фракции "Слуга народа", которые голосуют и на табло высвечивается цифра парламентского большинства для результативного принятия решений.
Напомним, на внеочередных выборах 21 июля были избраны депутаты Верховной Рады IX созыва. Большинство из них представляют президентскую партию "Слуга народа".
В конце июля новоизбранные "Слуги народа" прошли обучение в Трускавце. Подробнее читайте в материале LB.ua "Как депутатов Зеленского «делали»".