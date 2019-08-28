Союз ветеранов предложил кандидатуру на должность профильного министра

Союз ветеранов Украины предлагает назначить руководителем профильного министерства Оксану Коляду.

Об этом сообщается на странице Союза ветеранов Украины в Фейсбуке.

"Благодаря плодотворной работе Союза ветеранов Украины по сохранению Министерства по делам ветеранов, позиция руководителей государства к нему изменилась. Это хорошо. Еще раз подчеркиваем - Минвет это не мгновенное решение всех проблем, это лоббист на уровне правительства и субъект законодательной инициативы. Инструмент, которым нужно научиться пользоваться", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский на международном ветеранском и волонтерском форуме в Киеве предложил ветеранской общественности самостоятельно выбрать кандидатуру нового министра, поскольку Ирина Фриз, ранее возглавлявшая ведомство, была избрана депутатом в Раду.

"Проведя длительные и придирчивые консультации, мы остановились на одном кандидате - в настоящее время никто не будет лучше, чем действующая заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда (Гаврилюк). Во-первых, она стояла у истоков новорожденного Министерства и хорошо знает суть процессов, которые там еще продолжаются. Во-вторых, она - решительный и конструктивный офицер, умеющий работать на результат. И в-третьих, она очень хорошо понимает важность связи с ветеранской общественностью и умеет к ней прислушиваться. Господин президент, вы просили кандидатуру. Мы вам ее официально предоставляем", - говорится в сообщении.

Коляда в комментарии LB.ua отметила, что Офис президента пока официально ей не предлагал возглавить Министерство ветеранов.

Напомним, в ноябре 2018 года Кабмин создал Министерство по делам ветеранов, которое стало правопреемником Госслужбы по делам ветеранов. На должность министра была назначена Ирина Фриз.

14 августа на очередном заседании подготовительной группа нового созыва Верховной Рады обсуждался вопрос сокращения количества парламентских комитетов, в том числе - по делам ветеранов. Фриз выступила против такого решения, по ее словам, после сокращения комитета будет сокращено и профильное министерство.

США призвали Украину определиться с форматом деятельности Минветеранов, а президент Зеленский пообещал сохранить ведомство. Он также предложил общественности выбрать кандидатуру на должность министра.