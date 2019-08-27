Страсти по кнопке
Страсти по кнопке
Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Серіал «Кріпачка»: чому українська «Рабиня Ізаура» підкорює Польщу
Серіал «Кріпачка»: чому українська «Рабиня Ізаура» підкорює Польщу
Экс-главу Минздрава Богатыреву задержали в "Жулянах", она проведет ночь в изоляторе Нацполиции
Экс-главу Минздрава Богатыреву задержали в "Жулянах", она проведет ночь в изоляторе Нацполиции
Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады
Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады
ГлавнаяПолитика

Болтон не исключает участия США в "нормандском формате"

Участие США в переговорах Зеленский может обсудить с Трампом на встрече в Варшаве.

Болтон не исключает участия США в "нормандском формате"
Фото: EPA/UPG

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключает участия США или Великобритании в «нормандском формате» переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом Болтон рассказал в интервью «Радио Свобода».

"«Нормандский формат» может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины - какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - отметил Болтон.

Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

2Я думаю, с точки зрения США, решение вопросов по Донбассу и Крыму, а также глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использования военной силы в послевоенной Европе - все это для США интересно. Это не только европейская тема - это глобальные вопросы. ...поэтому если президент Зеленский будет считать, что мы должны принимать участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, мы должны рассмотреть такой вариант", - отметил советник президента США.

В последние недели идут разговоры о том, что после длительного перерыва уже в ближайшее время может пройти новый саммит в «нормандском» формате, с участием руководителей Украины, Франции, Германии и России. С призывами провести такой саммит выступает президент Украины Владимир Зеленский. Он также предлагал расширить круг участников за счет руководителей Великобритании и США, но это предложение пока не нашло поддержки.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие переговоры в «нормандском формате» состоятся в сентябре, однако дать не назвал.

Напомним, 27 августа Болтон прибыл с визитом в Киев. Накануне сообщалось сокетник президента США намерен встретиться с руководством "Мотор-Сич" и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также