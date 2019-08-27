Болтон не исключает участия США в "нормандском формате"

Участие США в переговорах Зеленский может обсудить с Трампом на встрече в Варшаве.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключает участия США или Великобритании в «нормандском формате» переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом Болтон рассказал в интервью «Радио Свобода».

"«Нормандский формат» может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины - какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - отметил Болтон.

Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

2Я думаю, с точки зрения США, решение вопросов по Донбассу и Крыму, а также глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использования военной силы в послевоенной Европе - все это для США интересно. Это не только европейская тема - это глобальные вопросы. ...поэтому если президент Зеленский будет считать, что мы должны принимать участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, мы должны рассмотреть такой вариант", - отметил советник президента США.

В последние недели идут разговоры о том, что после длительного перерыва уже в ближайшее время может пройти новый саммит в «нормандском» формате, с участием руководителей Украины, Франции, Германии и России. С призывами провести такой саммит выступает президент Украины Владимир Зеленский. Он также предлагал расширить круг участников за счет руководителей Великобритании и США, но это предложение пока не нашло поддержки.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие переговоры в «нормандском формате» состоятся в сентябре, однако дать не назвал.

Напомним, 27 августа Болтон прибыл с визитом в Киев. Накануне сообщалось сокетник президента США намерен встретиться с руководством "Мотор-Сич" и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю.