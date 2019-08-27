СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Экс-главу Минздрава Богатыреву задержали в "Жулянах", она проведет ночь в изоляторе Нацполиции
Экс-главу Минздрава Богатыреву задержали в "Жулянах", она проведет ночь в изоляторе Нацполиции
Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады
Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады
Серіал «Кріпачка»: чому українська «Рабиня Ізаура» підкорює Польщу
Серіал «Кріпачка»: чому українська «Рабиня Ізаура» підкорює Польщу
Страсти по кнопке
Страсти по кнопке
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
ГлавнаяПолитика

Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий заявил об исключении из комитета

Куницкого перевели в другой комитет "без объяснения причин и согласования".

Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий заявил об исключении из комитета
Александр Куницкий
Фото: facebook/Александр Куницкий

Избранного народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого исключили из комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Куницкий сообщил, что придя на заседание он заметил, что его исключили из комитета и перевели в другой.

"Сегодня прошло первое, полуформальное заседание комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности. Сегодня же, прибыв на заседание, от главы комитета, Дениса Монастырского, я с удивлением узнал, что "кто-то" решил перевести меня в другой комитет. Без объяснения причин и согласования со мной", - отметил народный депутат.

Напомним, Куницкий баллотировался при поддержке партии "Слуга народа" в Харькове. Во время одной из встреч с избирателями он сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. Он также проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого кандидатом из-за двойного гражданства. Но 14 июля Шестой апелляционный административный суд отменил решение ЦИКа о снятии с выборов кандидата Куницкого. За два дня до голосования, 19 июля, Верховный суд допустил Куницкого к выборам.

Куницкий победил по мажоритарному округу №169 в Харькове, где также баллотировались Александр Грановский и Александр Кирш.

Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что окончательный состав комитетов Рады будет утвержден завтра.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также