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Тимофеев отказался от конкурса на должность гендиректора Укроборонпрома

"Занимался, занимаюсь и буду заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в энергетике и производственном секторе".

Тимофеев отказался от конкурса на должность гендиректора Укроборонпрома
Фото: Макс Левин

Экс-глава холдинга Новинского Алексей Тимофеев, которого СМИ называли основным кандидатом на пост гендиректора "Укроборонпрома", отказался от конкурса на эту должность.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я более не являюсь. В конкурсе (если такой будет) участие принимать не планирую", - написал Тимофеев в соцсети.

Он добавил, что "занимался, занимаюсь и буду заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в энергетике и производственном секторе. Есть такие проекты - welcome, а по "Укроборонпрому" - это не ко мне".

Напомним, 19 августа некоторые СМИ сообщили, что премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение Тимофеева гендиректором концерна "Укроборонпром".

Позже избранный депутат от партии "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что в течение двух месяцев будет объявлен прозрачный конкурс на главу концерна.

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