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НАБУ закончило расследование против экс-главы Запорожской ОГА Брыля

Экс-чиновник не внес в е-декларации за 2016-2017 доходы на общую сумму около 43 млн гривен.

НАБУ закончило расследование против экс-главы Запорожской ОГА Брыля
Фото: facebook.com/Константин Брыль

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование относительно бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что 27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

По данным следствия, экс-чиновник не внес в е-декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

23 июля суд отпустил Брыля под личное обязательство.

Брыль - единственный в Украине действующий офицер СБУ, который возглавил ОГА. Из-за этого его декларации не было в открытом доступе.

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