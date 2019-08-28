Коломойский о будущем премьере: я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал своих фаворитов на пост премьер-министра Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Цензор.Нет".

По его мнению, возглавить украинское правительство может исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. При этом, Коломойский, как и ранее, не исключает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука.

"Рашкован ( бывший заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, - ред.) вообще минус, исключено. Коболев (главы правления "Нафтогаза" Андрей Коболев) не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии это компромат. Хотя эта премия вообще ничего - ноль, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус (экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, - ред.) - ноль шансов. Данилюк (экс-министр финансов, глава Совета Нацбезопасности Александр Данилюк, - ред.) - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов", - перечислил кандидатов на пост премьера Коломойский.

"Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный", - добавил бизнесмен.

Напомним, в мае Коломойский выступал за назначение премьер-министром Коболева. Сам глава "Нафтогаза" эту информацию комментировать отказался, отметив лишь, что ему нечего сказать по этому поводу. В начале августа олигарх назвал фаворитами на эту должность Витренко и Гончарука.

Избранный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия, который может возглавить фракцию, говорил, что в партии работают над проектом коалиционного соглашения и рассматривают на должность премьера 3-4 кандидатуры.

Президент Владимир Зеленский говорил, что премьер-министром должен быть человек без своего политического движения и пообещал, что правительство Украины возглавит профессиональный экономист.

Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой по представлению президента. Сейчас эту должность занимает Владимир Гройсман.