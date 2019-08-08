В Раде объявили о начале подготовки к первому заседанию нового созыва

В пятницу, 9 августа, в Верховной Раде состоится первое заседание группы по подготовке первой сессии нового созыва.

Об этом говорится на сайте парламента.

"Председатель Верховной Рады Украины А.Парубий созывает первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - написано в нем.

На него приглашены 17 представителей от "Слуги народа", три от "Оппозиционной платформы За жизнь", по два от "Батькивщины" и "Европейской солидарности" и один от "Голоса". Самовыдвиженцы-мажоритарщики могут быть представлены на заседании одним представителем от 15 депутатов.

Напомним, что на выборах 21 июля были избраны 423 депутата Верховной Рады (26 округов не представлены депутатами из-за оккупации, еще в одном результаты выборов еще не определены). Большинство из них представляют президентскую партию "Слуга народа".