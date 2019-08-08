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Зеленский провел встречу в Вселенским Патриархом Варфоломеем на Фанаре

Президент подчеркнул, что власть не должна вмешиваться в церковные дела, но он будет защищать независимость церкви.

Зеленский провел встречу в Вселенским Патриархом Варфоломеем на Фанаре
Зеленский провел встречу в Вселенским Патриархом Варфоломеем
Фото: president.gov.ua

В Стамбуле, на Фанаре, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха Варфоломея I.

Об этом сообщается на сайте президента.

Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский поблагодарил его за поддержку.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - подчеркнул президент.

Фото: president.gov.ua

Отмечается, что в ходе визита Зеленский также посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской Патриархии.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 24 апреля Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах президента. Он благословил его на продолжение реформ и заявил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

3 февраля Митрополита Епифания официально возвели на престол.

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