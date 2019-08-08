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Кличко допускает проведение досрочных выборов мэра Киева

На досрочные местные выборы по всей стране средств нет.

Кличко допускает проведение досрочных выборов мэра Киева
Фото: Макс Левин

Мэр Киева Виталий Кличко считает маловероятным проведение досрочных местных выборов по всей стране из-за дефицита средств, но не исключает, что они могут состояться в Киеве. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Для того, чтобы провести досрочные местные по всей стране, нужны большие финансы – несколько миллиардов гривен. В бюджете на этот год Кабмин такие статьи не закладывал, и вряд ли тут что-то изменится – экономическая ситуация сложная, деньги взять неоткуда. В данной связи, я не исключаю, что ситуация будет поступательно развиваться, и первой состоится битва за Киев", - отметил столичный градоначальник.

В случае, если досрочные выборы мэра Киева состоятся, он снова планирует баллотироваться на них.

"Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах", - отметил Кличко.

Подробнее читайте в полной версии интервью "Виталий Кличко: «Я буду снова баллотироваться в мэры»"

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