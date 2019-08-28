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Богдан побывал на допросе в НАБУ

Детективы расследуют дело о "взятке от смотрящих по Киеву".

Богдан побывал на допросе в НАБУ
Фото: стоп-кадр видео

Глава Офиса президента Андрей Богдан на прошлой неделе побывал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

Богдана допрашивали в связи с его заявлением о том, что ему предлагали 20 млн долларов в качестве взятки.

30 июля глава Офиса президента заявил, что смотрящие по Киеву предлагали крупную сумму денег за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА. Столичный мэр назвал заявление Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов" и посоветовал ему, если ему действительно предлагали взятку, - обратиться в правоохранительные органы.

Через несколько дней после этого НАБУ зарегистрировало уголовное производство, а 14 августа Кличко дал показания Бюро.

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