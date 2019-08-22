Сторонники легализации оружия собрали 25 тысяч подписей под петицией к Зеленскому

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием законодательно утвердить право граждан Украины на самозащиту с оружием собрала 25 тысяч подписей.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте президента в разделе "Электронные петиции".

Петиция подана 22 августа от имени председателя наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгия Учайкина.

Сторонники легализации оружия заявили, что Конституция гарантирует право граждан на защиту, "в том числе с применением оружия". Поэтому они просят Зеленского инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.

"Владение гражданским оружием, в частности короткоствольным для самозащиты, должно быть в конце концов урегулировано соответствующим современным законом Украины «Об оружии», который установит одинаковые для всех четкие, но в то же время жесткие правила", - говорится в петиции.

В 2015 году одна петиция за легализацию оружия уже была направлена президенту Петром Порошенко, но ни к каким результатам это не привело. Порошенко заявлял, что он против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.

Зеленский тоже заявлял, что он против легализации оружия в воюющей стране.