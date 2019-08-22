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Зеленский поблагодарил Джонсона за отказ возвращать Россию в G7

Британский премьер пригласил президента Украины в Лондон.

Зеленский поблагодарил Джонсона за отказ возвращать Россию в G7
Мэр Лондона Борис Джонсон
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку". Стороны отметили, что восстановление членства РФ невозможно, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

"Собеседники сошлись во мнении, что в условиях продолжающейся агрессии РФ в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно вести речь о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы", - говорится в коммюнике.

Джонсон пообещал, что 24-26 августа повторит свою позицию в ходе саммита "Семерки".

Британский премьер пригласил президента Украины посетить Лондон с официальным визитом и поздравил с Днем Независимости Украины.

Напомним, что за несколько дней до саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что это будет возможным после прекращения агрессии РФ в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

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