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Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Главой комитета, как ожидается, станет представитель "Слуги народа" Яременко.

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике
Фото: dpchas.com.ua

Бывший президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук изъявили желание работать в Верховной Раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в секретариате Верховной Рады.

Кандидатуры Порошенко и Вакарчука в комитете поданы фракциями "Европейская солидарность" и "Голос" в среду вечером.

Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет 10 депутатов, 6 из которых - из "Слуги народа". Согласно предварительным раскладам по комитетам, которые обнародовала 20 августа представитель "ЕС" Иванна Климупш-Цинцадзе, "Евросолидарности" в комитете иностранных дел выделяют одно место, тогда как "Голосу" - ни одного.

Напомним, что Порошенко был министром иностранных дел в 2009-2010 годах.

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