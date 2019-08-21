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К будущей фракции "Европейской солидарности" присоединятся двое самовыдвиженцев

В прошлом созыве ВР оба депутата входили в президентскую фракцию "БПП".

К будущей фракции "Европейской солидарности" присоединятся двое самовыдвиженцев
Фото: Макс Левин

Самовыдвиженцы Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский присоединятся к фракции политической партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, которая будет создана в Верховной Раде девятого созыва. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на будущую нардепку от «ЕС» Ирину Геращенко.

"Да, эта информация соответствует действительности", - сказала она.

Самовыдвиженец Гончаренко победил в одномандатном избирательном округе № 137 Одесской области, Лопушанский - в округе №125 Львовской области.

При этом в прошлом созыве оба депутата входили в президентскую фракцию "БПП", а Гончаренко был одним из заместителей ее главы.

Напомним, 14 августа партия "Европейская Солидарность" предложила руководителей четырех комитетов Рады. По вопросам национальной безопасности и обороны - Михаила Забродского; по вопросам европейской интеграции - Иванну Климпуш-Цинцадзе; по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады - Олега Синютку; по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яну Зинкевич.

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