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Зеленский изменил состав комиссии по помилованиям

Из нее исключены Денисова, Ирина Луценко и Стрижевская.

Зеленский изменил состав комиссии по помилованиям
Фото: 1in.am

Президент Владимир Зеленский изменил состав комиссии по вопросам помилования.

Об этом говорится в указе №615 от 21 августа.

Из нее исключены, в частности, омбудсмен Людмила Денисова, советник министра информполитики Владимир Жемчугов, директор "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, нардеп Ирина Луценко, заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская и ряд других лиц.

Новый состав комиссии:

  • Сергей Днипров - глава комиссии, руководитель аппарата Офиса президент
  • Александр Павличенко - исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека
  • Иван Пуховец - замглавы Департамента ОПЦ по вопросам гражданства, помилования, государственных наград
  • Юрий Белоусов - исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека"
  • Александр Крикушенко - начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы 
  • Иван Лещина - заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека
  • Александр Марченко - главный консультант управления ОПУ по вопросам помилования
  • Андрей Сухоруков - председатель правления Международной общественной организации "Международное общество прав человека - Украинская Секция"

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский обновил состав комиссии по гражданству и комиссии госнаград и геральдики.

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