Новым главой Одесского облсовета стал бывший врио губернатора

Одесский областной совет сегодня, 21 августа избрал нового главу. Им стал представитель партии «Европейская солидарность» Сергей Паращенко. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии облсовета.

В результате тайного голосования за Паращенко проголосовали 55 депутатов, двое - против, один - воздержался.

Ранее эту должность занимал Анатолий Урбанский, который был избран в Верховную Раду. Первым заместителем главы облсовета избран лидер фракции "Оппозиционный блок" Вадим Шкаровский.

47-летний предприниматель Паращенко в 2015 году был избран депутатом Одесского облсовета, и возглавлял фракцию "Блока Петра Порошенко".

11 марта он был назначен первым заместителем главы Одесской областной государственной администрации, с 10 апреля Паращенко сполнял обязанности губернатора до 11 июня, пока не был уволен Владимиром Зеленским.