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Новым главой Одесского облсовета стал бывший врио губернатора

Первым замом главы облсовета избран лидер фракции "Оппозиционный блок" Вадим Шкаровский.

Новым главой Одесского облсовета стал бывший врио губернатора
Сергей Паращенко
Фото: dumskaya.net

Одесский областной совет сегодня, 21 августа избрал нового главу. Им стал представитель партии «Европейская солидарность» Сергей Паращенко. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии облсовета.

В результате тайного голосования за Паращенко проголосовали 55 депутатов, двое - против, один - воздержался.

Ранее эту должность занимал Анатолий Урбанский, который был избран в Верховную Раду. Первым заместителем главы облсовета избран лидер фракции "Оппозиционный блок" Вадим Шкаровский.

47-летний предприниматель Паращенко в 2015 году был избран депутатом Одесского облсовета, и возглавлял фракцию "Блока Петра Порошенко".

11 марта он был назначен первым заместителем главы Одесской областной государственной администрации, с 10 апреля Паращенко сполнял обязанности губернатора до 11 июня, пока не был уволен Владимиром Зеленским.

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Источник: "Украинские новости"
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