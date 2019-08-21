Отец Гандзюк разочарован отсутствием результатов встречи с Зеленским

"Он обещал содействовать следствию, но следствие приостановили. Я разочарован".

Отец погибшей в результате нападения активистки Екатерины Гандзюк заявил, что он разочарован отсутствием результатов встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью "Гордону".

"Я встречался с президентом Зеленским. Встреча была обнадеживающая, думал, ему хватит политической воли и что-то зашевелится. Он обещал содействовать следствию, но теперь следствие приостановили... Как можно способствовать тому, чего не существует? Я разочарован. А если Левина не найдут, например, то все, закрывать дело?" - сказал Виктор Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, она умерла в больнице 4 ноября.

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.