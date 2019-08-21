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Суд обязал ГБР начать расследование о возможных злоупотреблениях полномочий омбудсмена Денисовой

Заявитель подал жалобу в суд на бездеятельность ГБР.

Суд обязал ГБР начать расследование о возможных злоупотреблениях полномочий омбудсмена Денисовой
Фото: Андрей Гудзенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Заявитель обратился с соответствующим иском в суд и заявил, что 31 июля он обращался в ГБР с обращением о совершении Денисовой уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Заявитель добавил, что получил письмо с подписью следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Сергеевой, в котором было отказано о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, в связи с отсутствием сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, подследственных ГБР.

16 августа суд рассмотрел жалобу на бездеятельность ГБР и обязал бюро открыть уголовное производство в отношении Денисовой.

Напомним, в конце июля Генпрокуратура вызывала Денисову на допрос по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

26 июля Национальное антикоррупционное бюро и Управление спецрасследований ГПУ обнародовали записи прослушки судей ОАСК. Из них следует, что Денисова по требованию главы ОАСК Павла Вовка назначила членом ВККСУ Николая Сироша и уволила члена ВККСУ Андрея Козлова.

7 августа Денисову допрашивали в течение 7 часов в качестве свидетеля по "делу Майдана". Однако ни адвокат, ни Денисова не имеют права разглашать информацию о допросе.

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Источник: "Украинские новости"
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