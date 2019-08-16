ГБР завело дело на двух полицейских, которые могли знать о подготовке покушения на "Сармата"

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении двух полицейских, которые могли знать и скрывать факты подготовки покушения на общественного активиста Виталия Олешко ("Сармата"). Об этом сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") - общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написал она.

Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением. Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей.

Напомним, Олешко застрелили 31 июля 2018 года из двуствольного ружья во дворе собственного дома в Бердянске (Запорожская область). 16 декабря 2018 полиция задержала вероятного заказчика убийства Олешко - им оказался 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. По данным следствия, он является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В частности в разговорах других фигурантов преступления речь идет о 1000 $.