В частном отеле на Прикарпатье отравились 13 детей

В Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра пятницы были госпитализированы 13 детей из 30 отдыхающих.

"В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 - 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Горицвет" в с. Верхний Ясенев", - сказано в сообщении.

Все отдыхающие - жители Киева. По данным местных СМИ, состояние детей - средней тяжести.

Напомним, в начале недели из-за массового отравления в Закарпатской области были госпитализированы 26 взрослых и 9 детей.