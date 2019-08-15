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Более 60 тыс. жителей Донбасса подали заявления на получение российского гражданства

По данным росСМИ, в миграционные органы ежедневно поступает более тысячи подобных заявлений.

Более 60 тыс. жителей Донбасса подали заявления на получение российского гражданства
Фото: omskregion.info

Количество заявлений на получение российского гражданства от жителей районов Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти, составляет свыше 60 тысяч.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что ежедневно в миграционные органы России поступает более тысячи подобных заявлений. Из-за того, что это количество якобы растет каждый день, МВД РФ вынуждено расширять штат сотрудников миграционной службы.

Есть ли среди желающих получить российское гражданство жители подконтрольной Киеву части Донбасса и сколько их, по статистике, предоставленной МВД России, непонятно.

Ранее замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что на Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт. По состоянию на начало июля, количество принятых документов-заявок, по оценкам Туки, составляет порядка 19-20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек.

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины. В середине июня паспорта получил а первая группа жителей ОРДЛО. Страны ЕС, Канада и США заявили, что не будут признавать паспорта, выданные таким образом.

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